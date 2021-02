Real-voorzitter Pérez (73) test positief op corona

De voorzitter van Real Madrid, Florentino Pérez, heeft positief getest op corona. Met zijn 73 jaar behoort de preses van de Spaanse topclub tot de risicopatiënten, maar de club laat weten dat hij geen symptomen heeft.

Niet alleen de spelers van Real Madrid, maar ook de omkaderende clubleden worden geregeld onderworpen aan PCR-tests op het coronavirus. En de allerhoogste in rang, Florentino Pérez, heeft nu positief getest. Real laat in een communiqué weten dat de grote baas van Eden Hazard en Thibaut Courtois asymptomatisch is en dus geen noemenswaardige ziekteverschijnselen vertoont. Gelukkig maar, want met zijn 73 jaar behoort Pérez tot de risicogroepen.