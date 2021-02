Berichten tussen arts en psychiater van Diego Maradona zorgen voor afschuw: “Ik moest ervan overgeven”

Dik twee maanden na het overlijden van voetballegende Diego Maradona zijn er enkele berichten wereldkundig gemaakt die voor heel wat afschuw zorgen in Argentinië. De dochter van ‘Pluisje’ kon haar oren en ogen nauwelijks geloven.

Op 25 november verloor de voetbalwereld een van zijn grootste helden toen Maradona op 60-jarige leeftijd overleed aan een hartstilstand. Er was meteen veel te doen rond het optreden van Leopoldo Luque, de arts van de Argentijnse wereldster, die een onderzoek aan zijn broek heeft naar de mogelijk onnatuurlijke dood van de wereldkampioen uit 1986 en erop stond dat Maradona thuis zou verzorgd worden in plaats van in het ziekenhuis.

En nu zijn er ook audioberichten en WhatsApp-berichten gelekt waarin hij uit de bocht gaat. Het betreft fragmenten in een periode van 33 minuten voor het overlijden van Maradona, die Luque stuurde naar psychiater Agustina Cosachov. Zij kwam op die bewuste dag samen met psycholoog Carlos Diaz een routinecheck doen, maar merkten dat Maradona niet meer ademde.

Luque en Maradona. Foto: AFP

“Dikzak”

“Vertel mij of hij nog leeft”, stuurde Luque. “Ik weet het niet, Leo. Hij lijkt dood want hij voelt koud aan. We proberen hem te reanimeren want er is geen ambulance”, was het antwoord. “Maak je geen zorgen, ik ben nu op de snelweg”, antwoordde de Argentijn terug. Toen arriveerde de ziekenwagen. “Ze zijn hem aan het intuberen”, aldus Cosachov. “Maar het is nutteloos. Hij ademde niet meer en had ook geen pols meer. Hij zag er dood uit.”

LEES OOK. Huiszoeking bij persoonlijke arts van Maradona, die reageert gepikeerd: “Alles gedaan voor onhandelbare patiënt”

Terwijl hij onderweg was naar Maradona liet de Argentijnse arts aan een zakenpartner weten wat er aan de hand is. Hij kreeg vervolgens het advies om een bericht de wereld in te sturen dat Maradona overleden is. “Zeg dat hij dood is”, klonk het. Nadat het nieuws zich verspreidde via de media, reageerde Luque als volgt op de feiten. “Ja, het ziet ernaar uit dat hij een hartstilstand heeft gehad en dat die dikzak zich dood gaat schijten. Geen idee wat er gebeurd is, ik ben onderweg.”

Dertig minuten later zou hij aankomen op de plek waar Maradona overleed. “Rustig. Probeer te kalmeren. Het is zoals het is. Laat me weten of de familie boos zijn op ons”, stuurde Luque nog naar de nerveuze Cosachov, die een droge “oké” kreeg toen ze liet weten dat de Argentijnse voetbalster dood was verklaard.”

Luque heeft heel wat uit te leggen. Foto: AFP

“Klootzak”

Dalma, een van de dochters van Maradona, reageerde verbolgen op de berichten.

“Ik heb net de audioberichten gehoord tussen Luque en die psychiater”, aldus de Argentijnse. “Ik moest ervan overgeven. Luque, je bent een klootzak en ik hoop dat het recht zegeviert. Maar laten we niet vergeten wie hem inhuurde, in contact bracht met mijn vader en zijn loon betaalde: Matias Morla (de gewezen manager van Maradona, red.). Het enige wat ik van God vraag, is rechtvaardigheid en dat zij die moeten boeten ook zullen boeten.”