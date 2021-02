Elon Musk gaat even van Twitter

Ondernemer en miljardair Elon Musk, oprichter van Tesla en SpaceX, gaat “een tijdje” niet meer op Twitter posten. Dat heeft hij dinsdag laten weten, zonder er een reden bij te geven. Musk heeft bijna 45 miljoen volgers op het sociale netwerk.

Vorige week raakte Musk betrokken in de gecoördineerde actie van particuliere beleggers om het aandeel van de winkelketen GameStop de hoogte in te jagen. Met een tweet hielp Musk de koers stijgen. Enkele uren later deed hij het aandeel van Etsy, een online marktplaats voor handgemaakte producten, opleven.

Het is niet de eerste keer dat de berichten van Musk, een van de rijkste mensen op aarde, deining veroorzaken op de financiële markten. Door over de bitcoin te spreken op sociale media, deed hij de koers van die cryptomunt al stijgen.

Soms levert zijn aanwezigheid op Twitter juridische problemen op. In 2018 moest hij opstappen als voorzitter van de raad van bestuur van Tesla na een aanvaring met de Amerikaanse beurswaakhond. Die had hem ervan beschuldigd beleggers op het verkeerde been gezet te hebben door over een mogelijke beursexit van zijn bedrijf te tweeten.