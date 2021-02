Trainer Nicky Hayen na afspringen transfer Vukotic naar Antwerp: “We zullen mentaal oplapwerk hebben”

Waasland-Beveren ontvangt morgen in de beker KV Oostende. Maar in de persconferentie blikte T1 Nicky Hayen vooral terug op de voorbije transferperiode. Uiteraard kwam het afspringen van de transfer van Aleksandar Vukotic naar Antwerp aan bod. “Waarom het is afgesprongen, weet ik niet.”

De transferperiode zit erop. Met Sivert Heltne Nilsen, Felix Bastians, Jeremy Cijntje, Louis Verstraete en Bill Lathouwers haalde Waasland-Beveren vijf versterkingen in huis. “Hopelijk kunnen ze helpen ons doel te realiseren: het behoud verzekeren”, vertelt trainer Nicky Hayen, die voorlopig nog niet wil oordelen. “Ik ken ze nog niet. Dat kan een voordeel of een nadeel zijn. De eerste training viel goed mee. We hebben gezien wat we wilden zien. Dat moeten we nu nog omzetten naar wedstrijden. Verstraete volgt een individueel programma en we doen er alles aan om hem zo snel mogelijk speelkaar te krijgen.”

Maar het nieuws gisteren was natuurlijk het afspringen van de transfer van Aleksandar Vukotic naar Antwerp. Het contract van 3,5 jaar met optie lag klaar, maar een transfer kwam er uiteindelijk niet. T1 Hayen, die dinsdagmiddag nog een gesprek heeft met de Servische verdediger, zit met gemengde gevoelens. “Of ik blij ben? Dat zal van zijn reactie afhangen. De Vukotic van tegen Anderlecht en Genk kunnen we goed gebruiken. Maar als hij te veel nadenkt en mentaal niet klaar is, gaan we er weinig aan hebben. We zullen de komende dagen zien of we op hem kunnen rekenen. De club had de toestemming gegeven om te onderhandelen. Waarom het uiteindelijk is afgesprongen, weet ik niet. Hij had zijn zinnen gezet op een mooie transfer, dus ik kan me inbeelden dat dit heel zuur is. We zullen veel werk hebben om hem mentaal op te lappen, maar we gaan alles in het werk stellen om hem te helpen.”

Foto: BELGA

Het grote doel van deze transferperiode was om de kern af te slanken. Maar uiteindelijk vertrokken er slechts vijf spelers: Gamboa, Verreth en Pirard werden verhuurd. Sitti werd teruggestuurd naar Norwich. En het contract van Vukcevic werd in onderling overleg ontbonden. En dus blijft Hayen nog altijd met een grote kern achter. Dat blijft niet zonder gevolgen. De Limburger wil met een kleinere groep trainen en hakt ten laatste begin volgende week de knoop door. “Met zo’n grote groep blijven trainen is niet goed voor de kwaliteit”, aldus Hayen. “We zitten in de laatste rechte lijn. Veel andere mogelijkheden zijn er niet. Al gaan we niet zomaar iemand overboord gooien. We moeten wel aandacht blijven besteden aan de jongens die ernaast vallen. We kijken een paar dagen hoe iedereen reageert en zullen nadien de knoop doorhakken.”

Tot slot nog opvallend. Sportief directeur Roger Stilz zit de laatste weken op de bank bij Waasland-Beveren. “Roger is pas in januari in dit avontuur gerold en probeert zo veel mogelijk informatie te vergaren”, verduidelijkt Hayen. “Hij staat in nauw contact met ons. Het is niet dat we verrast waren. Wij kunnen gewoon vrij ons werk doen. Al is het natuurlijk aanpassen. Je weet nooit welke invloed dat kan hebben. Maar goed, onze focus ligt zo hard op de wedstrijd dat we er weinig aandacht aan besteden.”