Vader redt gezin bij woningbrand, maar overleeft het vuur zelf niet

Een vader is omgekomen bij een woningbrand maandagnacht in het dorp Le Roux, deelgemeente van Fosses-la-Ville in Namen. Dat meldt het parket van Namen dinsdag.

De 47-jarige man was samen met zijn vrouw en hun 15-jarige zoon thuis toen er brand uitbrak in hun woning aan de Charleroisesteenweg. Ze kwamen alle drie vast te zitten in de vlammen.

De vader kon zijn vrouw en zoon helpen ontsnappen, maar kwam zelf in de vlammenzee vast te zitten. De man stierf in de brand. Zijn overlevende vrouw en zoon liepen derdegraads brandwonden op.

Volgens de eerste bevindingen zou de brand een ongeval zijn, maar een deskundige is dinsdagochtend ter plaatse geweest, liet het parket weten.