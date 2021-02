KV Mechelen (zonder Van Damme) moet voorbij RWDM in de beker: “Dit laten we niet schieten”

KV Mechelen is terug van weggeweest in de Croky Cup. Nadat de Kakkers vorig seizoen hun titel niet konden verdedigen – Operatie Propere Handen weet u wel – doen ze nu een gooi naar een derde Belgische beker. Eerste horde woensdagnamiddag: de Brusselse traditieclub RWDM, waarvoor Mechelen-coach Wouter Vrancken op zijn hoede is. “Zij kunnen, net als wij twee jaar geleden, op de verrassing spelen.”

Malinwa pakte in 2019 zijn tweede Belgische beker door in de finale AA Gent te kloppen met 1-2. Een straffe prestatie van KV, dat een dikke maand eerder ook promoveerde naar 1A. “Als 1B-club konden we toen elke match vanuit de underdogpositie aanvatten”, blikte Vrancken dinsdagmiddag terug op de succesvolle campagne van toen. “We wisten heel wat eersteklassers (waaronder Lokeren, KV Kortrijk en AA Gent) te verrassen.”

Het jaar erop mochten de Mechelaars vanwege het matchfixingschandaal hun bekertitel niet verdedigen. Ook de bijhorende deelname aan de poulefase van de Europa League was hen niet gegund. “Die ontgoocheling was groot”, aldus Vrancken. “Omdat mijn groep heel ver stond van wat er zich in de club had afgespeeld. Wíj́, als sportmannen, kregen niet wat we verdienden. Uiteindelijk hebben we onszelf daarover gezet, en nog een goed seizoen gespeeld.”

Leerling van Vercauteren

Vrancken is blij dat zijn team opnieuw van de partij is in de Croky Cup. “De beker brengt wat te teweeg en willen we niet laten schieten, ook al maakt ze het al zo drukke schema nog zwaarder.” Vrancken kan woensdagnamiddag (16u) niet op Storm (quadriceps), Bateau (adductoren) en Walsh (hamstrings) rekenen. Ook Van Damme, die de voorbije duels telkens opgelapt raakte, ontbreekt. “Of ik hem bewust aan de kant laat? Neen, die denkoefening heb ik niet moeten maken. De overbelasting ter hoogte van zijn adductoren werd iedere keer erger, waardoor spelen tegen RWDM onmogelijk werd. Ook de partij tegen Cercle Brugge aanstaande zaterdag komt in het gedrang.”

Voor assistent-coach Fred Vanderbiest is de partij tegen RWDM extra bijzonder. De Molenbekenaar is kind aan huis in het Edmond Machtensstadion en stond er in 2019 nog een half seizoen aan het roer. “Ten opzichte van zijn tijd is de club enorm veranderd”, weet Vrancken. “Er lopen nog wel enkele assistenten uit zijn periode rond, maar verdere raakvlakken zijn er niet. We hebben RWDM gescout zoals elke andere tegenstander. Vincent Euvrard is een coach die in het verleden door Frank Vercauteren onder de vleugels werd genomen. We mogen ons aan een stevige organisatie verwachten. Of ik van plan ben spelers rust te gunnen? Ja, maar ik ga niet naar buiten brengen wie. Vince mag met enkele vraagtekens blijven zitten.” (lacht)

Winterraanwinst Ferdy Druijf Foto: BELGAIMAGE

Eén wintertransfer

Voor Malinwa eindigde de wintermercato vorige nacht met slechts één nieuwkomer: Ferdy Druijf. Kan Vrancken daarmee leven? “De nieuwe spits was een prioriteit voor de maand januari, die we goed zijn doorgekomen (13 op 18, red.). Verder had het geen zin om onbezonnen last minutetransfers te doen. Het degradatieseizoen ‘17-’18 heeft aangetoond dat een karrenvracht aan wintertransfers niet per se rendeert. Dan evalueer ik liever wat we hebben, zodat we gericht naar volgend seizoen kunnen toewerken.”