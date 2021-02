Trainer en clubicoon Dirk Kuijt per direct weg bij Feyenoord: “Ik volg mijn gevoel”

Dirk Kuijt heeft zijn contract bij Feyenoord laten ontbinden. De 40-jarige Nederlander, oud-speler van Feyenoord, liep de afgelopen jaren op diverse plekken in de organisatie van de Rotterdamse club mee om ervaring op te doen. Technisch directeur Frank Arnesen (ex-Anderlecht) had Kuijt graag in een officiële functie bij de club gehouden, maar de 104-voudig international van Oranje denkt dat het voor zijn ontwikkeling beter is om Feyenoord te verlaten.