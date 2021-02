Supportersgroepen kanten zich tegen “onwettige en zelfs gevaarlijke” Europese Superliga

Bijna 140 Europese supportersgroepen hebben in een gezamenlijke mededeling hun afkeer uitgesproken tegen het project van een Europese Superliga. Een soortgelijke competitie is “onwettig en zelfs gevaarlijk”, klinkt het.

Al meerdere jaren gonst het van de geruchten omtrent de oprichting van een nieuwe Europese Superliga. De nieuwe (gesloten) competitie zou lijnrecht tegenover de Champions League en Europa League komen te staan. Diverse media meldden de voorbije periode meer concreet dat er plannen op tafel liggen om een competitie te creëren met de achttien beste teams uit de belangrijkste Europese competities. Op het einde van het seizoen zouden play-offs gespeeld worden, naar het voorbeeld van de Final 8 aan het einde van de Champions League afgelopen zomer.

“De Superliga zal het Europese sportmodel vernietigen, dat gebaseerd is op algemeen aanvaarde principes als promotie en degradatie”, klinkt het in een mededeling van supportersgroepen uit zestien Europese landen. “Het project zal ook de economische fundamenten ondermijnen van het Europese voetbal. Een twaalftal eliteclubs zullen alleen maar rijker en machtiger worden. Dat zal zorgen voor meer ongelijkheid en minder sportieve competitiviteit. Op termijn is de Superliga niet houdbaar.”

De fans pleiten daarentegen voor meer gelijkheid tussen de Europese competities. “De nationale competities en bekertoernooien moeten beschermd worden en de inkomsten eerlijker verdeeld. Een Superliga is onwettig, kan gevaarlijk worden en gaat in tegen de geest van het spel.”

De mededeling gaat uit van het netwerk Football Supporters Europe (FSE). Onder andere de Belgische organisatie Belgian Supporters ondertekende de tekst.