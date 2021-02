Gentse bekercampagne start tegen listige amateurs van Heur-Tongeren:“Ze speelden tijdens hun oefenduels zelfs met andere rugnummers!”

Gent - De Buffalo’s kregen na de partij op bezoek bij Anderlecht nauwelijks een adempauze: woensdagavond wacht immers het bekerduel tegen Heur-Tongeren. Geen sinecure weet ook Hein Vanhaezebrouck die beseft dat zijn team zich geen slippertje kan permitteren. De bekercampagne zou dit seizoen wel eens de ultieme reddingsboei kunnen betekenen voor AA Gent in de strijd om Europees voetbal. Maar de Limburgse opponenten lijken allerminst van plan om zich als makke lammetjes naar de slachtbank te laten leiden.

Voor Heur-Tongeren is de bekerwedstrijd in de Ghelamco Arena zonder enige twijfel dé wedstrijd van het jaar. Ironisch genoeg ook mogelijks de enige partij met inzet die ze tot nader order in 2021 zullen afwerken: “Deze spelersgroep heeft al lang niet meer gespeeld maar ze hebben ook niets te verliezen, enkel maar te winnen”, waarschuwt HVH die voor zijn wedstrijdvoorbereiding op geen geschenken moest rekenen van de Limburgers.

“Ze speelden enkele voorbereidingsmatchen maar we mochten niet eens de beelden krijgen, omdat ze dat opgelegd hadden aan hun tegenstanders”, grijnst Vanhaezebrouck die alles uit de kast moest halen om relevante info te verzamelen over hun bekeropponent. “Ze speelden tijdens hun oefenduels zelfs met andere rugnummers dan in de competitie. Ze zien dit duidelijk als een mogelijkheid. Chapeau!”

“Ik ben wel degelijk goed geïnformeerd: we hebben ook onze contacten (grijnst). We doen ook het nodige. De beker is altijd belangrijk”, aldus de Gentse coach die duidelijk toch wat het belang van dit bekerduel in het juiste perspectief wilde plaatsen. “Ik ben één keer uitgeschakeld in de eerste ronde. Ervoor had ik wel enkele leuke campagnes: maar die uitschakeling met Anderlecht door Union is me wel bijgebleven”

Dat bekerfiasco met paars-wit ligt Vanhaezebrouck duidelijk nog op de maag: “Union was natuurlijk ook wel een stevige tegenstander met jongens zoals Tau, Selemani en Tabekou. We speelden ook wel dominant maar we werden gepakt op de counter. Heur-Tongeren speelt dan wel niet in 1B maar in het verleden hebben Deinze, Knokke en andere Ingelmunsters ook al gestunt. We zijn op onze hoede!”

“Die amateurclubs hebben zich nu uitsluitend op deze match gefocust. Ze hebben geen ritme maar dat hoeft geen probleem te betekenen. In het verleden was er ook eens een club zonder wedstrijdritme maar ze wonnen wel de bekerfinale”, verwees HVH impliciet naar het Gentse bekertrauma door de verloren bekerfinale tegen KV Mechelen.

Reken dan ook maar dat Vanhaezebrouck zijn spelers op scherp zal zetten: “We zullen één goal meer moeten maken dan de tegenstander. Dat wordt mijn klassieker”, knipoogde Vanhaezebrouck. “Nee, ik wil gewoon winnen, liefst met meer dan één goal verschil. Anders weet je nooit wat er op het einde gebeurt. Ik onderschat niemand want ik heb als coach van een kleine club genoeg topclubs uitgeschakeld. Ik weet wat het kan teweegbrengen.

Voor de partij tegen Heur-Tongeren kan AA Gent voor het eerst ook rekenen op aanwinst Tarik Tissoudali en zijn speelkansen lijken meteen allesbehalve gering: “De kans is reëel dat Tarik woensdag debuteert. Dinsdag traint hij voor het eerst mee en zal ik met hem spreken. Maar ik ga niet op de feiten vooruitlopen. Al haalden we hem niet om alleen persconferenties laten doen.”

“Offensief kan Tarik op meerdere posities spelen. Ik zal daarover ook met hem nog spreken en dan zien we wel waar hij het best tot zijn recht komt. Ik hou zeker ook rekening met zijn mening. Dat kan perfect matchen met de visie die ik voor ogen heb. Hij bewees op meerdere posities uit de voeten te kunnen”, aldus nog Vanhaezebrouck die met de komst van de 27-jarige aanvaller zijn offensieve opties enkel nog maar groter zag worden.

“Maar hij kan zeker ook met iedereen op het veld samenspelen. Hij past zich heel makkelijk aan de situatie aan. Hier is inderdaad veel concurrentie dus hij zal ook heel wat andere jongens moeten leren kennen. Ik weet niet of zijn komst volstaat om te komen tot wat we willen zien maar zijn inbreng zal zeker een stap vooruit zijn.”