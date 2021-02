Club Brugge rekent op nieuwkomers (én jonkies) tegen amateurs uit Brakel: “Dirar is fitter dan sommige andere transfers die hier in het verleden aankwamen”

Er werden nogal wat wenkbrauwen gefronst toen Club de transfer van Nabil Dirar (34) deed. Samen met die andere nieuwkomer Chong mag hij zich meteen tonen tegen Olsa Brakel. Volgens Philippe Clement is Dirar opvallend fit na zes maanden zonder match. “Zijn medische testen waren héél goed”, klonk het.

Een thuismatch tegen Olsa Brakel, een ploeg uit amateur die amper getraind heeft, laat staan gespeeld door de coronacrisis. Voor Club Brugge niet meteen een match om warm van te worden, maar wél een uitstekende kans om de gevestigde waarden eens een snipperdag te gunnen. Mignolet, Vormer, Mata, Kossounou, De Ketelaere, Ricca: ze zijn er morgen allemaal niet bij om uiteenlopende redenen. De laatste twee zijn licht geblesseerd, de anderen sterkhouers krijgen rust. “Sommige jongens hebben bijna alles gespeeld. Met hen gaan we woensdag specifiek werken, want dat kan de komende maanden waarschijnlijk niet meer”, aldus Clement.

De Brugse coach vertrouwt morgen op zijn jong geweld. Van der Brempt, Van den Keybus en De Cuyper starten zo goed als zeker in de basis, Badji wordt aanvalsleider. Mitrovic, net terug na een operatie en zes maanden revalidatie, zit in de kern. Ook Sandra - de jonge vervanger van Schrijvers - maakt kans op minuten. Horvath verdedigt het doel. “Het is een kans om ervaring op te doen”, aldus Clement, die geen gebrek aan motivatie vreest bij zijn ploeg. “Ik kan daar veel op zeggen. Maar ik heb vandaag een scherpe training gezien. Dit is een prima kans voor mijn jongens om zich te tonen.”

Nog twee namen om naar uit te kijken: Dirar en Chong, de twee wintertransfers die Diatta en Dennis moeten vervangen. Het duo is speelgerechtigd en trainde dinsdag voor de eerste keer mee met de groep. “Ook zij maken kans op minuten”, aldus Clement, die nog wat tekst en uitleg gaf bij de transfer van Dirar. Daar was her en der wat verbazing over. De Belgische Marokkaan wordt 35 in februari en speelde zes maanden geleden zijn laatste match voor Fenerbahce.

“Hij is uitgebreid fysiek getest. En zijn testen waren heel goed: Nabil is topfit, fitter dan sommige jongens die in het verleden van andere ploeg naar hier kwamen. Individueel heeft hij ook prima getraind. Dirar is ondertussen een gelouterde prof geworden. Met zijn polyvalentie en ervaring kan hij een belangrijke rol spelen voor onze ploeg. Hij is ook wat breder geworden, maar dat moet niets meer bij komen. Ten slotte was zijn vetpercentage ook top.”