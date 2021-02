Ongeziene persbabbel: Marseille-trainer André Villas-Boas biedt zelf zijn ontslag aan na komst van speler die hij niet wilde

De journalisten op de persbabbel voor de match van Olympique Marseille tegen Lens van morgenavond schrokken zich een hoedje toen Marseille-coach André Villas-Boas (43) doodleuk verklaarde dat hij zelf zijn ontslag heeft aangeboden. De druppel voor de Portugese coach is de aanwerving van Olivier Ntcham, een speler die hij niet wilde.

Je maakt het niet elke dag mee, een persbabbel naar aanleiding van een competitiewedstrijd waarin een coach verklaart dat hij zijn ontslag heeft aangeboden. André Villas-Boas deed het vanmiddag, daags na het afsluiten van de mercato, waarin zijn club zich alsnog versterkte met de Frans-Kameroense middenvelder Olivier Ntcham van Celtic Glasgow. “Ik heb het moeten vernemen via de media”, zei Villas-Boas,die sinds mei 2019 aan de slag is in Zuid-Frankrijk. “Het was uitgerekend een speler die niet op onze lijst stond. Hij is toch gekomen en ik was er niet van op de hoogte. Ik wil niets van OM, het is mij niet om geld te doen. Ik wil gewoonweg vertrekken omwille van onze verschillende sportieve visie. Daarom heb ik mijn ontslag aangeboden aan het clubbestuur”, aldus AVB, die aangaf dat hij “was geraakt in zijn professionalisme”, iets wat hij “niet kan accepteren”.

Olympique Marseille heeft nog niet officieel gereageerd. “Ik wacht nu op meer info van de club”, zei Villas-Boas. “Maar intussen ga ik door met de voorbereiding voor onze match tegen Lens.”

Die wordt morgenavond om 21 uur gespeeld in Lens. Marseille staat in de Ligue 1 pas negende na drie nederlagen op rij en maakt een crisis door. Zaterdag zijn supporters het trainingscentrum van de club binnengedrongen als protest tegen het beleid van de club. Villas-Boas liet weten dat zijn beslissing los staat van die gebeurtenis.