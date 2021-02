Russisch vaccin heeft effectiviteit van meer dan 91 procent

Het Russische coronavaccin Spoetnik V biedt een effectiviteit van 91,6 procent tegen de symptomatische vormen van Covid-19. Dat blijkt dinsdag uit resultaten die gepubliceerd zijn in het wetenschappelijke magazine ‘The Lancet’, en die werden goedgekeurd door onafhankelijke experts.

Tot nu toe werden heel wat vraagtekens geplaatst bij de werking van het Russische coronavaccin. Vooral het gebrek aan transparantie en betrouwbare studies leidde tot kritiek.

Maar het onderzoek in het vakblad The Lancet lijkt nu aan te tonen dat er wel degelijk sprake is van een stevige effectiviteit van 91,6 procent. De werkzaamheid ligt daarmee in de buurt van de vaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna en is zelfs groter dan bij het middel van AstraZeneca. Volgens de wetenschappers gaat het om een tussentijdse analyse van de derde testfase bij 20.000 vrijwilligers.

Ernstige gezondheidsproblemen

Een effectiviteit van 91,6 procent betekent dat er in de groep gevaccineerde mensen 91,6 procent minder ziektegevallen voorkwamen dan in een niet-gevaccineerde controlegroep.

Er werden in een klein aantal gevallen wel ernstige gezondheidsproblemen gemeld, maar die zijn volgens de onderzoekers niet toe te schrijven aan het vaccin zelf. Andere testpersonen hebben wel mildere bijwerkingen gemeld, zoals griepsymptomen en pijn in de arm.

“De ontwikkeling van het vaccin Spoetnik V werd bekritiseerd omdat het overhaast zou zijn gebeurd en een gebrek aan transparantie zou hebben vertoond. Maar de gerapporteerde resultaten zijn duidelijk en het wetenschappelijke principe van deze vaccinatie is aangetoond”, zeggen twee Britse deskundigen, Ian Jones en Polly Roy, in een commentaar bij het artikel in The Lancet. “Dit betekent dat een extra vaccin nu kan worden aangewend om de incidentie van Covid-19 te verminderen”, aldus nog de wetenschappers, die zelf niet betrokken waren bij de uitvoering van het onderzoek.

Spoetnik V wordt al in meer dan vijftien landen ingezet. Rusland wil het vaccin ook laten registreren in de EU.

bekijk ook

ZO ZIT DAT. Hoe werkt een mRNA-vaccin? En waarin verschilt dat van een traditionele versie?

ZO ZIT DAT. Waarin verschilt de Britse coronavariant van het originele virus?