Alibaba groeit stevig

De Chinese internetreus Alibaba heeft in het derde kwartaal van zijn gebroken boekjaar de analistenverwachtingen geklopt. De omzet bedroeg in de laatste drie maanden van vorig jaar 221,1 miljard yuan (28,3 miljard euro), zowat 37 procent meer dan een jaar eerder. Dat heeft het bedrijf dinsdag bekendgemaakt in Huangzhou.