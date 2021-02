Verkeershinder in Waaslandtunnel door… paard

Het was dinsdagmiddag schrikken in de Waaslandtunnel toen er plots een wandelaar met een paard opdook. De man was zich van geen kwaad bewust, maar zorgde voor veel verkeershinder.

“Rond kwart voor 12 kregen we de melding dat er een man met een paard door de Waaslandtunnel aan het wandelen was”, bevestigt woordvoerder Willem Migom van de Antwerpse politie. “Onder begeleiding van een politiecombi werden ze veilig de tunnel uitgeleid. De man kreeg een proces-verbaal voor de begane verkeersovertredingen.” Het incident zorgde dan voor veel verkeershinder in de tunnel.

Het is verboden om door de tunnel te wandelen, ook met een paard aan de hand, maar de Franstalige man was zich van geen kwaad bewust. Er werd gevraagd om een reactie, maar de man wilde niet uitleggen waarom hij door de tunnel aan het wandelen was.

Nadat de politie de nodige vaststellingen had gedaan, mocht hij weer vertrekken met zijn paard. Hij vervolgde zijn weg en werd even later nog gespot op de fietsbrug over het Albertkanaal in Merksem.

Foto: jtp

Foto: jtp