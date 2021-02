Bekerduel van Lokeren-Temse tegen STVV mogelijk laatste match van Killian Overmeire: “Mentaal wordt het zwaar”

SC Lokeren-Temse ontvangt woensdagavond STVV in het Daknamstadion voor de 16e finale van de Beker van België. Het wordt een wedstrijd met heel wat extra pigmenten. SC Lokeren-Temse is ontsproten uit de as van Sporting Lokeren, de club die onder andere tweemaal de Belgische Beker won (2012 en 2014). Coach bij de Waaslanders was toen Peter Maes en die is nu de huidige trainer van Sint-Truiden. Voor SC Lokeren-Temse wordt dit wellicht de laatste wedstrijd van het seizoen, want de competitie bij de amateurclubs is immers stopgezet. Kapitein en boegbeeld van Lokeren, Killian Overmeire, is vermoedelijk toe aan zijn allerlaatste wedstrijd van een lange carrière bij wit-zwart-geel.

De 35-jarige middenvelder ondertekende eind vorig jaar een verbintenis bij SC Lokeren-Temse maar kon door de coronamaatregelen slechts enkele oefenmatchen afwerken in aanloop naar de bekermatch. De kans dat de amateurclub een ronde verder bekert, is zo goed als onbestaande. Killian Overmeire acht het mogelijk dat dit zijn laatste wedstrijd uit zijn loopbaan zal worden.

“Het wordt een heel bijzondere match morgen/woensdag. Een terugzien met Peter Maes en Steve De Ridder. Met beiden heb ik bijzonder mooie momenten meegemaakt. Onder Maes pakten we met Lokeren tweemaal de beker, absolute hoogtepunten in de rijke clubgeschiedenis van Sporting”, stelt kapitein Overmeire.

Killian Overmeire is de allerlaatste echte clubspeler in België. Hij speelde immers voor geen enkele andere ploeg. “Ik ben een unicum”, lacht de middenvelder. “Het was zo jammer Sporting Lokeren te zien afglijden naar het faillissement, dit na zo’n mooie tijd. Er kwam echter opnieuw een lichtpunt met de samenwerking met Temse en ik ondertekende een contract bij die nieuwe club. Door het coronavirus kwam ik nog niet verder dan enkele vriendschappelijke matchen. Morgen wacht de bekermatch met STVV en daarna ga ik me eens goed beraden over mijn toekomst”, zucht Overmeire.

“Ik wil niet ‘het jaar teveel’ meemaken. Onze competitie hervat wellicht in september, als alles goed gaat. Vraag is of ik me nog steeds kan motiveren om verder te doen. Ik heb mijn leeftijd niet mee en mentaal wordt het allemaal heel zwaar. Langs de andere kant is dit niet de manier waarop ik wil stoppen met voetballen. We zien wel na de match tegen STVV. Een prognose voor de bekermatch? Hopelijk kunnen we het Maes en zijn mannen moeilijk maken, maar het niveauverschil zal wel net iets te groot zijn”, vreest Overmeire.