Brugs verdwijningsdossier van 1990 opgelost door auto in Damse Vaart

Brugge - Dankzij de Cel Vermiste Personen is in Brugge een verdwijningsdossier uit 1990 opgelost. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. Het levenloze lichaam van het slachtoffer werd ontdekt in zijn wagen die zondag werd aangetroffen in de Damse Vaart.

Een getuige liet zondag aan de Brugse lokale politie weten dat hij onder water de contouren van een voertuig had opgemerkt in de Damse Vaart. Met behulp van een duiker kon de politie vaststellen dat zich onder water inderdaad een wagen bevond. Uiteindelijk wist de brandweer een oude Ford Taunus uit het kanaal te halen.

De Cel Vermiste Personen wist bijna onmiddellijk de link te leggen met een verdwijningsdossier uit 1990. Die zomer verdween een 38-jarige man uit Brugge spoorloos. Hij was toen voor het laatst gezien met zijn voertuig Ford Taunus.

Nummerplaat

Dinsdag werd door de Cel Vermiste Personen verder onderzoek verricht in samenwerking met het identificatieteam, de civiele bescherming en het laboratorium van de Federale Gerechtelijke Politie. Een stuk aangetroffen nummerplaat bleek te kunnen overeenstemmen met de nummerplaat van het voertuig van de verdwenen man. Bij een grondige doorzoeking werden in de wagen menselijke resten en persoonlijke spullen van de vermiste aangetroffen. Het gaat bijvoorbeeld om zijn identiteitskaart.

“Het onderzoek gaat verder, maar er zijn voldoende elementen om aan te nemen dat het inderdaad de verdwenen man uit Brugge betreft die in het voertuig zat op het ogenblik dat de Ford Taunus in het water terechtkwam”, klinkt het bij het parket. De familie van de man werd ondertussen ook verwittigd. Het parket liet eerder al weten dat van verdachte omstandigheden op het eerste zicht geen sprake is.