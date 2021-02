Voorwaardelijke celstraf voor ouders van baby die cocaïne binnenkreeg: “Ik heb mijn lesje geleerd”

Kortrijk - Een man en een vrouw uit Kortrijk zijn allebei veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van een jaar voor cocaïnegebruik en het onopzettelijk toedienen van drugs aan hun zoontje. Na een feestje in Meulebeke stelde het ziekenhuis vast dat de baby van 7 maanden cocaïne had binnengekregen.

De ouders gingen in maart naar een feestje in De Chalet in Meulebeke. Daar gebruikten ze cocaïne terwijl hun kindje boven lag te slapen. Enkele dagen later werd in het ziekenhuis vastgesteld dat het jongetje positief testte op cocaïne in zijn urine. Daarop werd de politie gealarmeerd.

Voor de Kortrijkse correctionele rechtbank moesten de ouders zich begin januari verantwoorden voor drugsgebruik en het onopzettelijk toedienen van drugs aan hun baby. De vader verklaarde tijdens het proces dat hij erg veel spijt had van wat was gebeurd. “Ik heb mijn lesje geleerd”, zo zei hij.

De rechter veroordeelde hen dinsdag allebei tot een voorwaardelijke celstraf van een jaar. De vader kreeg daarnaast ook een boete van 8.000 euro, waarvan 800 euro effectief. De mama moet een boete van 400 euro betalen.