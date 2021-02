Zwaargetroffen woon-zorgcentrum ontroerd door hartverwarmende actie horeca-uitbaters: “Zo voelen we dat we er niet alleen voor staan”

Houthulst - Pannenkoeken bakken voor lichtmis. Een klein gebaar van de uitbaters van een plaatselijke bistro in Houthulst, dat evenwel een grote indruk nalaat op de bewoners en het personeel van het door corona zwaargetroffen woon-zorgcentrum in Houthulst. “We trekken ons enorm op aan dit geschenk”, zegt directeur Jurgen Duyck.

Enkele weken geleden waarde de Britse variant van het coronavirus door het woon-zorgcentrum De Groene Verte in Houthulst. Op een gegeven moment werden er in totaal meer dan honderdtwintig besmettingen geteld. “Inmiddels is de toestand gestabiliseerd. Momenteel zijn er nog vijfentwintig besmettingen bij de bewoners, eenentwintig bij het personeel”, aldus directeur Jurgen Duyck.

LEES OOK. 128 personen in woonzorgcentrum in Houthulst besmet met Britse coronavariant. “Oorzaak van de uitbraak nog niet bekend”

De bewoners en medewerkers van de Groene Verte werden deze week verrast door Katrien Monkerhey en Jan Depover van Bistro De Kippe. Zij bakten, in het kader van Lichtmis, vierhonderd pannenkoeken voor de bewoners en het personeel. “Met dit gebaar willen we hen een hart onder de riem steken”, aldus de horeca-uitbaters.

Het was directeur Jurgen Duyck die de vierhonderd pannenkoeken aan de deur van het woon-zorgcentrum aannam. “Bij ons wordt Lichtmis ieder jaar gelinkt aan pannenkoeken. Door de huidige situatie hadden we geen plannen rond deze feestdag, maar nu kunnen we de mensen toch een aangename Lichtmis schenken. Dankzij veel bewoners van de gemeente voelen we dat we er niet alleen voor staan.”