Mondmasker nu ook aan je bureau. Is dat verplicht? En kun je een boete krijgen?

Ook wanneer je wél voldoende afstand houdt, draag je op kantoor best een mondmasker. Zeker wanneer het niet duidelijk is of een ruimte voldoende verlucht wordt, zo stelt de Risk Assessment Group (RAG) in een nieuw advies. Maar wanneer mag je masker dan wél af? Geldt het advies enkel op kantoor of ook elders? En kun je als ongemaskerde een boete krijgen?