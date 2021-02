Vlaams Vredesinstituut nomineert Wit-Russische demonstranten voor Nobelprijs voor de Vrede

Het Vlaams Vredesinstituut heeft de demonstranten in Wit-Rusland genomineerd voor de Zweedse Nobelprijs voor de Vrede. De demonstranten protesteren al een half jaar lang geweldloos tegen president Loekasjenko, bijgenaamd “de laatste dictator van Europa”. Dit weekend liep de deadline voor de nominaties af.

De protesten in Wit-Rusland braken uit na de verkiezingen op 10 augustus 2020. De huidige president Loekasjenko is al 26 jaar aan de macht in de voormalige Sovjetrepubliek, en regeert met een ijzeren vuist. Nadat oppositiekandidaat Svetlana Tichanovskaja had gezegd dat de regering de stemming vervalst heeft, braken de protesten echt los. Sinds de zomer zijn de Wit-Russische demonstranten elk weekend op straat gekomen, ondanks het vaak repressief en gewelddadig optreden van de politie.

Zeer moeilijke omstandigheden

“Met deze nominatie hopen wij extra aandacht te vestigen op de situatie in Wit-Rusland”, zegt Nils Duquet, directeur van het Vlaams Vredesinstituut. “De demonstranten in Wit-Rusland zijn een symbool voor al het geweldloos protest dat we de afgelopen jaren hebben gezien. Zij houden het protest al maanden vol en dat in zeer moeilijke omstandigheden.”

Duquet wil niet dat de internationale aandacht voor Wit-Rusland verdwijnt. “De situatie is op een kantelpunt gekomen. Eens de aandacht van de internationale gemeenschap verdwijnt, krijgt het regime een vrijgeleide om zwaar geweld tegen de bevolking te gebruiken.”

De EU-landen hebben sinds het begin van de protesten sancties opgelegd tegen Wit-Rusland en in oktober werd de Sacharovprijs voor de vrijheid van denken door het Europees Parlement uitgereikt aan de Wit-Russische oppositie.

De Nobelprijzen worden traditioneel begin december uitgereikt. Voor de Nobelprijsnominatie van volgend jaar wil het Vlaams Vredesinstituut een project opzetten om Vlaamse scholieren te betrekken bij het nominatieproces. “Als deel van onze vredesopvoeding, zullen we een project opzetten dat Vlaamse scholieren een stem geeft in het nominatieproces”, zegt Duquet. “We hopen het project in het najaar van dit jaar uit te rollen om vervolgens in januari van volgend jaar een robuuste lijst van kandidaten te hebben voor de volgende Nobelprijs voor de Vrede.”