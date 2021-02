Landry Dimata bij Espanyol klaar voor nieuw hoofdstuk in carrière: “Altijd al van gedroomd om in Spanje te voetballen”

Landry Dimata (23) is dinsdag voorgesteld als nieuwe spits van Espanyol Barcelona, dat hem voor de rest van het seizoen huurt van Anderlecht. “Ik heb er altijd van gedroomd in Spanje te spelen”, zei de Belgische spits.

Dimata kreeg wel een stevige entree in Barcelona. Espanyol, dat tegenwoordig tweede staat in de Spaanse Segunda Division, omschreef de spits als “een grote speler uit de Belgische competitie die binnengehaald werd na een complexe en geheime operatie waarbij een aankoopoptie verzekerd werd.”

De ex-speler van Standard, KV Oostende en Wolfsburg ziet zijn nieuwe woonplaats wel zitten. “Het grootste verschil sinds mijn aankomst is het vertrek. Hier is het 19 graden. Ik kom net uit een land waar het niet warmer is dan één graad celsius”, noteerde La Dernière Heure.

Maar ook sportief is Dimata tevreden. “Espanyol is een club met een grote geschiedenis en ik weet wat ze wil bereiken nadat ze gezakt is. Ik wil mijn kwaliteiten tonen en dus scoren. Ik heb er altijd van gedroomd in Spanje te spelen. Ik speel graag in een dominante ploeg die veel de bal heeft. Dit is een nieuw hoofdstuk in mijn carrière.”

De spits kreeg wel nog een vraag over zijn knie, die hem anderhalf jaar aan de kant hield. Daar maakte hij echter korte metten mee. “Mijn knie? Dat is het verleden.”

Anderlecht leende de spits uit omdat hij aan meer speelminuten wilde komen. Bij paars-wit is Lukas Nmecha dit seizoen de onbetwiste nummer één voorin.