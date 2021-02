Nigeriaanse drugkoeriers riskeren gevangenisstraffen van 36 maanden

Halle - Het parket Halle-Vilvoorde heeft dinsdag gevangenisstraffen van 36 maanden gevorderd tegen een Nigeriaans koppel dat betrapt werd toen het heroïne het land probeerde binnen te smokkelen. Beiden hadden elk een kilogram van het goedje ingeslikt. Hun advocaten pleitten voor gevangenisstraffen met uitstel.

De twee waren op 25 oktober geland op de luchthaven Brussels Airport, met een vlucht vanuit het West-Afrikaanse Benin. Omdat dat een gekende route is voor drugskoeriers, worden de passagiers van dergelijke vluchten vaak extra gecontroleerd. In hun verhoor door de douane vielen de twee vrijwel meteen door de mand toen bleek dat ze slechts een onsamenhangend verhaal konden naar voor brengen over de reden van hun reis. De douane liet hen daarop een urinetest afleggen en daaruit bleek dat beiden drugs in hun lichaam hadden.

De twee Nigerianen werden overgebracht naar het UZ Jette waar radiografieën aan het licht brachten dat de ene 55 boleta’s heroïne had ingeslikt en de tweede 67 boleta’s. Het ging respectievelijk om 889 en 1.055 gram van het goedje. Eén van beide hield vol dat ze niet wist dat het om drugs ging maar het parket vond dat verhaal bijzonder ongeloofwaardig en eiste voor de twee een gevangenisstraf van 36 maanden. De verdediging vroeg om straffen met uitstel.

De rechtbank doet uitspraak op 23 februari.