Vlaamse Bénédicte mag binnenkort de paus adviseren: “Gods wegen zijn écht ondoorgrondelijk”

Professor Bénédicte Lemmelijn zal als een van de eerste vrouwen een topfunctie in het Vaticaan bekleden. Vijf jaar lang zal ze als lid van de Pauselijke Bijbelcommissie dicht bij het hoofd van de Rooms-katholieke Kerk staan. “Ik voel me een beetje als de Bijbelse jonge David, verkozen uit al die vele grotere, belangrijkere mensen die er ongetwijfeld waren.”

De Pauselijke Bijbelcommissie bestaat uit een twintigtal Bijbelwetenschappers van over de hele wereld en buigt zich over kwesties als een verantwoorde interpretatie van de Bijbel in onze tijd en ook over ...