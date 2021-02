Captain Tom (100) zamelde 43 miljoen euro in tegen corona, maar is nu zelf overleden aan virus

Captain Tom is gestorven. De 100-jarige Britse oorlogsveteraan verbaasde in april vorig jaar nog de hele wereld toen hij 43 miljoen euro inzamelde voor de strijd tegen corona. Dinsdag bezweek hij zelf aan Covid-19.

Tom Moore was maandag opgenomen in het ziekenhuis nadat hij besmet raakte met het coronavirus. Hoewel hij als een van de eerste in de rij stond voor een vaccin, had hij dat nog niet toegediend gekregen. Volgens zijn familie omdat hij de jongste weken een longontsteking had opgelopen, waardoor de vaccinatie was uitgesteld.

Groot-Brittannië en de rest van de wereld sloten Captain Tom in april vorig jaar in hun hart toen hij net voor zijn honderdste verjaardag op 30 april - een gesponsorde wandeling in zijn tuin begon. Hij wilde honderd rondjes wandelen en hoopte daar duizend pond mee in te zamelen voor de Britse gezondheidsdienst NHS en hun strijd tegen het coronavirus. Zijn wandeltocht kreeg zoveel bijval wereldwijd dat ie uiteindelijk omgerekend 43 miljoen euro ophaalde.

In juli werd de oorlogsveteraan geridderd door koningin Elizabeth als blijk van erkenning voor zijn opmerkelijke prestatie. Hij kreeg de eretitel van kolonel en in december schonk British Airways hem en zijn familie ook nog een vliegtuigreis naar Barbados.

Halfweg januari kreeg hij een longontsteking, tweette zijn dochter. Door de medicatie die hij daarvoor moest nemen, werd zijn vaccinatie uitgesteld. Vorige week testte hij positief en dinsdag bezweek hij aan het virus.

Premier Boris Johnson uitte zijn medeleven aan de familie van Captain Tom toen het nieuws van zijn dood bekend werd.

