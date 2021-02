Koningen en vakantiehuizen: van verbouwingen op kosten van de belastingbetaler tot chalet midden in natuurgebied

Koning Filip en koningin Mathilde zijn in een polemiek beland op het Franse eiland Île d’Yeu, waar ze een huis hebben gekocht. De uitbreidingsplannen, met een bijgebouw voor de lijfwachten, stuitten in de gemeenteraad op protest van de oppositie. Europese vorsten en hun vakantiehuizen zijn sowieso een moeilijk huwelijk. Want ook vele ambtgenoten van Filip kwamen al onder vuur te liggen. Een overzicht.