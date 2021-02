Meer dan 150 woonzorgcentra hebben bezoekregeling tijdelijk opgeschort

In de week van 19 tot 26 januari hebben 152 woonzorgcentra in Vlaanderen een tijdelijke opschorting van hun bezoekregeling gemeld. Gemiddeld is er sprake van een bezoekverbod van 12 dagen, maar in een extreem geval is er sprake van 39 dagen. Dat heeft Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) dinsdag in het Vlaams Parlement geantwoord op vragen van Katrien Schryvers (CD&V) en Freya Saeys (Open Vld).

Tijdens de eerste coronagolf werden de woonzorgcentra een tijd lang helemaal afgesloten van de buitenwereld. Op die ingrijpende maatregel is nadien heel wat kritiek gekomen. Bewoners van woonzorgcentra hebben nu recht op minstens één bezoeker per week, zo staat in de richtlijn die is opgesteld na een aanbeveling van de Vlaamse coronacommissie.

Verschillende redenen

Maar uit de cijfers blijkt dat nog heel wat woonzorgcentra hun bezoekregeling tijdelijk opschorten. In de week van 19 tot 26 januari waren er volgens minister Beke 152 meldingen van voorzieningen die hun bezoekrecht hebben opgeschort. Dat is meer dan 1 op de 6 wzc’s. “In 55 gevallen ging het om een bezoekverbod van minder dan 7 dagen en in 97 centra ging het om een verbod van 7 dagen of meer. Een bezoekverbod duurt gemiddeld 12 dagen, met een minimum van 1 dag en een maximum van 39 dagen”.

De woonzorgcentra geven zelf drie redenen aan voor het opschorten van bezoek: grote uitbraken bij de bewoners of het personeel, om de vaccinatie veilig te laten verlopen of uit angst voor de verdere verspreiding van de Britse of Zuid-Afrikaanse variant.

Vraagstellers Katrien Schryvers (CD&V) en Freya Saeys (Open Vld) reageren erg scherp. “Ik ben ontzettend ontgoocheld”, aldus Schryvers. “Zo’n bezoekverbod weegt enorm op het mentaal welzijn van de bewoners. Het baart me echt zorgen dat het bezoekrecht dermate en zo gemakkelijk wordt ingeperkt”.

Geschokt

“Ik ben enorm geschokt van de aantallen”, vult Open Vld-politica Saeys aan. “Dit baart me echt zorgen, zeker als ik hoor over een verbod tot 39 dagen. (...) Ik begrijp dat er een evenwicht moet zijn tussen veiligheid en mentaal welzijn en ik begrijp dat zo’n beslissingen niet makkelijk zijn. Maar het gaat om schendingen van mensenrechten. Deze mensen hebben even veel recht op bezoek als wij. Het gaat hier bovendien om mensen in hun laatste levensfase”, aldus Saeys.

Minister Beke vindt ook dat het bezoekrecht maximaal gegarandeerd moet blijven en dat een bezoekverbod “tot een strikt minimum” moet beperkt worden. Hij wijst erop dat “85 procent van de woonzorgcentra wel de richtlijnen respecteren” en dat de situatie samen met het agentschap en de koepels nauw wordt opgevolgd.