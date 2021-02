Na trainer Paul Clement rolt nu ook de kop van CEO Marc Vanmaele bij Cercle Brugge

Er blijven koppen rollen bij het tegen de degradatie vechtende Cercle Brugge. Maandag vlogen trainer Paul Clement en zijn assistent Nigel Gibbs aan de deur, vandaag nam algemeen coördinator Marc Vanmaele noodgedwongen afscheid.

Na de overname door AS Monaco in 2017 kwam Marc Vanmaele (61) in dienst bij Cercle op voorspraak van Filips Dhondt, de gewezen Brugse adviseur van Monaco-eigenaar Rybolovlev. Vanmaele had in Lokeren onder Roger Lambrecht als commerciëel directeur gewerkt. Bij Cercle zette hij onder de voogdij van de eigenaars in Monaco de lijnen uit en herstructureerde de club. Samen met de intussen ook al vertrokken sportief directeur François Vitali en toenmalig trainer Frank Vercauteren loodste hij Cercle van 1B naar 1A. Sneller dan verwacht maar in de JP-league moest Cercle met een nochtans fors budget vooral vechten tegen de degradatie. Het bleek een moeilijke evenwichtsoefening om de eisen en verlangens van de top in Monaco te verzoenen met de Brugse achterban.

Het uitgekiende project bracht veel groeipijnen teweeg en had een voortdurend gaan en komen van trainers, spelers en medewerkers als gevolg. Nu sneuvelt dus ook Vanmaele. Naar eigen zeggen verlaat hij de vereniging ontgoocheld, maar niet kwaad. Wie hem zal opvolgen is nog niet duidelijk. Vanmaele zelf voelt zich als een vis in het water in het voetbal en hoopt snel elders weer aan de bak te kunnen.