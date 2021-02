Verenigde Staten beschuldigen leger Myanmar van staatsgreep en gaan minder steun bieden aan overheid

De Verenigde Staten zeggen nu officieel dat het Myanmarese leger een staatsgreep gepleegd heeft tegen de regering van Aung San Suu Kyi. Dat zal ertoe leiden dat de VS minder steun bieden aan de overheid, heeft een verantwoordelijke van het ministerie van Buitenlandse Zaken gemeld.

“Na het aandachtig bestuderen van de feiten en omstandigheden, zijn we tot de conclusie gekomen dat de Aung San Suu Kyi, de leidster van de partij die aan de macht is in Myanmar en Win Myint, de verkozen president, zijn afgezet tijdens een staatsgreep op 1 februari”, klinkt het.

De VS zullen meteen beginnen met de herziening van de hulp aan Myanmar. Door de stempel van “staatsgreep” te geven, wordt de steun die de VS aanbieden aan Myanmar beperkt. Washington biedt wel sowieso maar heel weinig directe steun aan de Myanmarese regering. De meeste Amerikaanse middelen komen in het land terecht via middenveldorganisaties. De humanitaire hulp voor de Rohingya-moslimminderheid en alle steun waarvan het Myanmarese volk rechtstreeks profiteert, wordt niet afgebouwd.

LEES OOK. Staatsgreep in Myanmar: hoe Nobelprijswinnares Aung San Suu Kyi (75) opnieuw de luis in de pels van het leger werd

De Amerikaanse regering heeft meteen na de arrestatie van Aung San Suu Kyi opgeroepen om de macht onmiddellijk opnieuw weer over te dragen en ermee gedreigd de sancties die het voorbije decennium golden tegen het land opnieuw op te leggen.

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties buigt zich dinsdagnamiddag over de situatie in Myanmar. Het Verenigd Koninkrijk, op wiens initiatief de vergadering wordt georganiseerd, hoopt dat de leden een verklaring goedkeuren waarin de Veiligheidsraad zijn diepe ongerustheid uitdrukt, de staatsgreep veroordeelt en de onmiddellijke vrijlating vraagt van de personen die illegaal zijn opgepakt.