Commissievoorzitter Ursula von der Leyen ligt onder vuur na blunders in coronastrategie

In juli leek ze de bijnaam van Wunderfrau waar te maken. EU-commissievoorzitter Ursula von der Leyen had het toch maar geflikt om een principieel coronareddingsplan van 750 miljard euro goed te laten keuren. Ruim een halfjaar later is ze van dat voetstuk gedonderd en heeft ze vijanden gemaakt. Niet alleen omdat ze koppig haar standpunt doorduwt in de Europese vaccinatiecampagne, maar ook omdat ze de verantwoordelijkheid gewoon doorschuift als het misloopt.