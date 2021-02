“Donald Trump kan wel degelijk vervolgd worden”

Voormalig Amerikaans president Donald Trump kan wel degelijk afgezet worden, ook al heeft hij zijn ambt al op 20 januari neergelegd. Dat is de boodschap van de Democratische aanklagers wier tachtig pagina’s tellende argumentatie dinsdag openbaar werd gemaakt. “De grondwet is van toepassing van de eerste tot de laatste dag van het presidentschap en alle dagen daartussenin”, klinkt het. De aanklagers willen dat Trump veroordeeld wordt wegens het aanzetten tot geweld en tot opstand en zo ook in de toekomst geen publiek ambt meer mag uitoefenen.

Volgens de aanklagers is er sprake van “verraad van historische proporties”. “President Trump heeft een gewelddadige menigte opgeroepen om het Capitool aan te vallen. Zijn wil om te allen prijze aan de macht te blijven, is dan ook een verraad van historische proporties”, klinkt het in de aanklacht. Daarom is een veroordeling op zijn plaats, aldus de aanklagers. Volgens hen is het “onmogelijk dat de gebeurtenissen van 6 januari (toen het Capitool werd bestormd, red.) hadden kunnen plaatsvinden zonder dat de president het vuur aan de lont had gestoken om persoonlijk te proberen profiteren van de chaos die daarop volgde.”

Grondwet

De aanklagers verwerpen ook de aanklacht van 45 Republikeinse senatoren dat de afzettingsprocedure ongrondwettelijk zou zijn omdat ze plaatsvindt nadat Trump zijn ambt heeft neergelegd. “De grondwet is van toepassing van de eerste tot de laatste dag van het presidentschap en alle dagen daartussenin”, klinkt het. “Als een veroordeling zou mislukken, zou dat toekomstige leiders ertoe kunnen aanzetten om zich te allen prijzen aan de macht vast te klampen en de boodschap de wereld in sturen dat er geen enkele grens is aan de macht van de president.” Bovendien heeft het Huis van Afgevaardigden de impeachment-procedure ook opgestart toen Trump nog in het Witte Huis zat, klinkt het.

David Schoen, Trumps nieuwe advocaat, verklaarde maandagavond reeds aan Fox News dat het proces ongrondwettelijk is. Volgens hem is de poging om Trump ooit nog verkozen te laten worden “een slag in het gezicht” van de 74 miljoen Amerikanen die op Trump hebben gestemd.

Het proces zou woensdag echt van start moeten gaan. De kans dat het tot een effectieve afzetting komt is gering, want daarvoor moeten 17 Republikeinen meestemmen met alle Democratische senatoren. Voor een veroordeling is namelijk een tweederdemeerderheid nodig.