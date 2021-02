De man die zich verzet tegen de bouwplannen van koning Filip op Île d’Yeu

Het was gisteren extra druk in de slagerij van de enige supermarkt van Île d’Yeu. Chef-beenhouwer Patrice Bernard (57) moest het ene interview na het andere geven. Als oppositieleider van de kleine lokale partij M’Yeu Ensemble verzet hij zich tegen de bouwvergunning die onze koninklijke familie tegen alles regels in kreeg op het Franse eiland. Voor hem moet iedereen gelijk behandeld worden, klinkt het. Toch krijgt hij ook kritiek.