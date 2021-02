Onderzoek naar mogelijke financiële onregelmatigheden bij Let’s Go Urban van Open VLD-politica Sihame El Kaouakibi

Antwerpen - Bij Let’s Go Urban, een organisatie die onder meer opleidingsprogramma’s aan stadsjongeren aanbiedt, hebben drie bestuursleden hun ontslag ingediend. Ook heeft de rechtbank een voorlopige bewindvoerder aangesteld en zou er sprake zijn van een gebrek aan financiële transparantie. Dat meldt VRT NWS en is bevestigd aan onze redactie. Het project is in handen van Vlaams volksvertegenwoordiger Sihame El Kaouakibi (Open VLD).

In hun ontslagbrief benadrukken de drie onafhankelijke bestuurders van de organisatie dat het voor hen onmogelijk is geworden om nog langer een controlerende rol te vervullen. Ook spreken ze van een vertrouwensbreuk binnen de VZW. Daarop besliste een Antwerpse ondernemingsrechtbank om een voorlopige bewindvoerder aan te stellen met als taak om de komende drie maanden de dagelijkse werking van de organisatie op te volgen. Tegelijk moet de bewindvoerder ook de geldstromen tegen het licht houden. Kortom er wordt onderzocht of er financiële onregelmatigheden te vinden zijn.

Het project werd opgezet door Vlaams volksvertegenwoordiger Sihame El Kaouakibi (Open VLD) en krijgt jaarlijks 150.000 euro subsidies van de stad Antwerpen. Met hun projecten, waarbij dans en sport centraal staan, bereiken ze elke week 1.000 jongeren. In het ‘Het Journaal’ reageerde El Kaouakibi schriftelijk op de beschuldigingen. “Ik kan dit niet anders omschrijven als een poging tot karaktermoord van politieke tegenstanders die mij willen destabiliseren.”