Moeder (32) twee jaar na overlijden baby in verdenking gesteld voor moord

Aalst - Een jonge vrouw (32) uit Gijzegem bij Aalst is in verdenking gesteld voor de moord op haar twee maanden oude baby. Opmerkelijk: het kind overleed twee jaar geleden al, maar de moeder werd nu pas opgepakt. Ze wordt ervan verdacht het kind verstikt te hebben in het ziekenhuis na een eerste wurgpoging. Volgens haar advocaat ontkent ze dat en werd ze vrijgelaten onder strikte voorwaarden.

De 32-jarige E.V. werd maandagochtend opgepakt en heel de dag ondervraagd over het overlijden van haar twee maanden oude zoontje. Het kind stierf in februari 2019 in het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis in Aalst. Een dag eerder was de moeder zelf naar het ziekenhuis gestapt omdat het kind ademhalingsproblemen vertoonde. Achteraf bleek dat het jongetje toen mogelijk een wurgpoging overleefde. De volgende dag stierf het kindje in het ziekenhuis. Het gerecht beschikt over sterke aanwijzingen dat de moeder hem tijdens een tweede poging verstikt zou hebben.

De politie beschouwde het overlijden van de baby meteen als een verdachte situatie. Maar destijds waren er blijkbaar onvoldoende aanwijzingen in de richting van de moeder. Na twee jaar onderzoek werd ze maandag alsnog gearresteerd en voorgeleid bij de onderzoeksrechter op verdenking van poging tot moord en moord.

Het parket kon dinsdagavond geen informatie over het dossier kwijt. Jeroen D’Hondt, de advocaat van de vrouw, bevestigt de voorleiding. Zijn cliënte zou de aantijgingen met klem ontkennen en werd dinsdagmiddag uiteindelijk opnieuw vrijgelaten. “De onderzoeksrechter is mij gelukkig gevolgd in mijn pleidooi om mijn cliënte niet onder aanhoudingsmandaat te plaatsen. Ze kreeg strikte voorwaarden opgelegd.”