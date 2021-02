Duitsers kunnen voortaan hun brieven traceren

De Duitse post heeft dinsdag de eerste postzegels in omloop gebracht die uitgerust zijn met een soort QR-code. De Duitsers zullen zo kunnen volgen waar hun brief zich ongeveer bevindt. Vanaf volgend jaar zouden alle postzegels met zo’n code uitgerust moeten zijn.

Dankzij de code zal de Duitser bijvoorbeeld kunnen zien wanneer zijn brief is aangekomen in het verdeelcentrum in de buurt van de bestemmeling. Wie echt wil weten of zijn brief effectief is aangekomen, zal nog altijd een aangetekende brief moeten versturen.

De code heeft nog andere voordelen. Daarmee kan Deutsche Post beter de strijd aangaan tegen namaak en hergebruik van postzegels. Ook zullen problemen tijdens de verwerking sneller aangepakt kunnen worden, zegt het postbedrijf.

De prijs van de traceerbare zegel is dezelfde als die van de traditionele postzegel: 0,80 euro voor een normale brief.