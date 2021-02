VS-Senaat zet licht op groen voor Pete Buttigieg als eerste openlijk homoseksuele minister

Met 86 stemmen voor en 13 stemmen tegen heeft de Amerikaanse Senaat dinsdag de 39-jarige Pete Buttigieg bekrachtigd als minister van Transport. Daarmee wordt Buttigieg de eerste openlijk homoseksuele minister ooit in een Amerikaanse regering.

Buttigieg raakte bij het brede publiek bekend toen hij een gooi deed naar de Democratische nominatie voor de presidentsverkiezingen in 2020. Na een veelbelovende start trok hij zijn kandidatuur in en schaarde hij zich achter de latere winnaar, Joe Biden.

Voor hij een gooi deed naar het hoogste politieke ambt in de Verenigde Staten was Buttigieg acht jaar lang burgemeester van het kleine stadje South Bend in Indiana.

Dankzij zijn benoeming wordt Buttigieg de eerste openlijk homoseksuele minister en ook een van de jongste ministers ooit.

De Senaat heeft tot nu toe al vijf regeringsleden van president Joe Biden goedgekeurd. Eerder kregen minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken, minister van Defensie Lloyd Austin en minister van Financiën Janet Yellen groen licht, net als Director of National Intelligence Avril Haines. In die functie coördineert zij de verschillende Amerikaanse inlichtingendiensten.