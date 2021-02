Nog altijd geen teken van leven na militaire coup in Myanmar: waar is Aung San Suu Kyi?

Meer dan een etmaal na de militaire coup in Myanmar is er nog altijd geen teken van leven van de regeringsleider Aung San Suu Kyi. Officieel weet niemand waar ze wordt vastgehouden, al is ze volgens niet bevestigde berichten onder huisarrest geplaatst. De westerse internationale gemeenschap veroordeelt de staatsgreep en dreigt met sancties. De buurlanden en China beschouwen de gebeurtenissen als een “herschikking van de regering”.