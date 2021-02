Het oude Sporting Lokeren versus het nieuwe Lokeren-Temse: toch vijf verschillen (maar zoek ze niet te hard in de logo’s)

Liever dan 25.000 euro te aanvaarden en te kiezen voor een forfaitnederlaag, besloot Lokeren-Temse toch te spelen in de beker. Geld verdient de ploeg uit tweede nationale er niet aan, een statement dat Lokeren nog leeft is het wel. Is het een nieuwe club of gewoon Sporting Lokeren Light? Op zoek naar de vijf verschillen.