Nieuw mirakel van Brakel? Amateurs speelden al maanden geen officiële wedstrijd meer, en nu wacht... Club Brugge

In de rij bij de bakker, aan de kassa van de Delhaize of aan de toog van de kantine. Al weken aan een stuk zou de bekerwedstrijd tegen Club Brugge gespreksonderwerp nummer één moeten zijn in Brakel. Niets van dat door het coronavirus, dat de dromen en de verwachtingen tempert. De match van hun leven en toch voelt het niet helemaal zo aan voor de spelers van Olsa Brakel.