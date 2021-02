Langer interval tussen twee doses AstraZeneca-vaccin biedt betere bescherming

Het Oxford/AstraZeneca-vaccin, dat vorige week vrijdag groen licht kreeg van het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA), biedt betere bescherming als er meer tijd tussen het toedienen van beide doses is. Dat blijkt uit nieuwe studieresultaten die de universiteit van Oxford dinsdag publiceerde in een voorpublicatie in The Lancet. Bovendien biedt de eerste dosis vanaf 3 weken tot 3 maand na de toediening 76 procent bescherming.

In de voorpublicatie, die nog groen licht moet krijgen van het gezaghebbende medisch tijdschrift, put de universiteit die samen met AstraZeneca een vaccin op de markt bracht, uit 201 extra COVID-19-gevallen, waardoor de studie gebaseerd is op 332 proefpersonen.

Uit de voorlopige resultaten blijkt dat de effectiviteit van het vaccin toeneemt naarmate er langer gewacht wordt met het toedienen van de tweede dosis. Na een interval van zes weken ligt de effectiviteit op 54,9 procent, een cijfer dat stijgt naar 82,4 procent wanneer er twaalf weken zitten tussen de eerste en de tweede prik.

Twaalf weken

Daarnaast blijkt ook dat een enkele dosis van het vaccin na drie weken 76 procent effectief is. Die effectiviteit neemt in de eerste 90 dagen na de prik ook niet af.

Professor Andrew Pollard, die het onderzoek aan de universiteit leidt, is opgetogen met de resultaten. “Deze nieuwe gegevens vormen een belangrijke verificatie van de tussentijdse gegevens die door meer dan 25 regelgevende instanties, waaronder het EMA, werden gebruikt om een vergunning voor het vaccin te verlenen. Bovendien ondersteunt het ook het beleid van de Joint Committee on Vaccination and Immunisation (de Britse tegenhanger van de Hoge Gezondheidsraad, red.) om twaalf weken tussen de eerste en de tweede prik te laten.”

Daarnaast blijkt ook dat de verspreiding van het virus na het toedienen van de eerste dosis met 67 procent afnam.