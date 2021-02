Plots worden rusthuizen onder druk gezet door familie. “Mama is gevaccineerd, maar ik mag nog niet op bezoek?”

Nu enkele Vlaamse woon-zorgcentra hun bewoners al een tweede vaccin hebben toegediend, stijgt de druk van buitenaf. Familieleden staan te springen om op bezoek te komen nu oma of opa weer veilig is. De rusthuisdirecteurs krijgen zo veel vragen dat het thema vandaag op topniveau wordt besproken. Maar het antwoord staat nu al vast – voorlopig blijft alles zoals het is.