Sambi Lokonga opnieuw titularis en zelfs kapitein bij Anderlecht na moeilijk periode: “Er is mij gezegd dat ik defensief meer moest doen”

Op bezoek bij FC Luik in de beker wordt het vanavond voor Albert Sambi Lokonga een terugkeer naar zijn geboortestreek. Hij is geboren en getogen in Verviers. Veel tijd voor sentiment zal er niet zijn, want Anderlecht kan zich geen nieuwe misstap veroorloven. “We moeten spelen alsof het onze laatste wedstrijd is”, zegt de aanvoerder van paars-wit.