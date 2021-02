Meisje van 1,5 jaar dood aangetroffen in Henegouwen

Op dinsdagmorgen trof de politie in een woning in de Charles Rogierstraat in Frameries, in de Belgische provincie Henegouwen, het levenloze lichaam aan van een kind. Hoe het meisje, amper anderhalf jaar oud, om het leven kwam, is voorlopig niet duidelijk. Dat schrijft Sudinfo.

Rond 10.00 uur sloot de plaatselijke politie van Frameries, een gemeente in Henegouwen, de Charle Rogierstraat af voor het verkeer. Reden was het overlijden van een kind, amper anderhalf jaar oud. Het huis werd onmiddellijk doorzocht en er werden politiehonden ingeschakeld. Hoe het meisje om het leven kwam, is voorlopig niet duidelijk maar de omstandigheden wijzen op een onnatuurlijke dood. Ook zou de politie een man, een mogelijke verdachte, opgepakt hebben.