Honderden arrestaties tijdens protesten tegen veroordeling Navalny

In Rusland zijn dinsdagavond honderden mensen opgepakt tijdens protesten naar aanleiding van de veroordeling van opposant Alexej Navalny. Op video’s op sociale media is te zien hoe aanhangers van Navalny naar politiebussen werden afgevoerd. Mensenrechtenorganisaties melden dat er in de loop van de dag al meer dan 520 mensen werden opgepakt.

Duizenden mensen namen deel aan de protesten, die al begonnen waren tijdens de zitting in de rechtbank. Volgens de aanhangers van Navalny was de rechtszaak politiek gemotiveerd. De manifestanten riepen slogans als “Poetin is een dief” en eisten de vrijlating van Navalny.

In Sint-Petersburg, in het noorden van het land, hebben de ordediensten barricades opgezet. Er werden minstens dertig mensen opgepakt.

Zondag waren overal in Rusland steunbetuigingen voor Navalny, waarbij ook massaal deelnemers werden opgepakt.

Navalny moet 2,5 jaar naar een strafkolonie omdat hij zich niet zou hebben gehouden aan de afspraken van een eerdere voorwaardelijke veroordeling. Hij werd veroordeeld tot 3,5 jaar cel, maar heeft er al een jaar huisarrest opzitten.