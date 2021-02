Windmolenparken op zee maken energiefactuur weer duurder: Demir boos om stiekeme verhoging

Onze energiefactuur is weer een stukje duurder geworden. Federaal minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) heeft de bijdrage voor de windmolenparken op zee met een derde verhoogd, en dat zullen de particulieren voelen. Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) is verbolgen over de stiekeme verhoging, maar volgens Van der Straeten gaat het om een beslissing van de vorige regering.

De energiefactuur is een kluwen waar een kat haar jongeren niet in terugvindt. De kost voor energie zelf is maar goed voor een derde van de totale rekening. Daarnaast moeten we ook betalen voor de transmissie ...