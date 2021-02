Bayer Leverkusen uitgeschakeld door vierdeklasser in Duitse beker

Na de uitschakeling van Bayern München door Holstein Kiel heeft de Duitse Pokal een tweede verrassing opgeleverd. Bayer Leverkusen heeft zich dinsdagavond laten verrassen op bezoek bij vierdeklasser Rot-Weis Essen.

Dat de rood-witten Leverkusen, dat een tijdlang de revelatie van de Bundesliga was, na negentig minuten op 0-0 hielden en zo verlengingen afdwongen, was al straf. Maar in de extra tijd werd het nog sterker, want nadat Leon Bailey (ex-Genk) de bezoekers in minuut 105 op 0-1 had gebracht, sloeg de thuisploeg zowaar terug in de tweede verlenging. Kefkir (minuut 108) en Engelmann (minuut 117) zorgden voor de sensationele 2-1-eindstand.

Rot-Weiss bezet momenteel de tweede plaats in de Regionalliga West, na het B-elftal van Dortmund. De kleine club uit het Ruhrgebied heeft wel een roemrijk verleden. In 1953 won Rot-Weiss de eerste na-oorlogse editie van de DFB Pokal en twee jaar later veroverde het de landstitel. In 1994 bereikte het als tweedeklasser nog eens de bekerfinale. Ook in vierde klasse mag de club nog altijd zo’n 10.000 supporters verwelkomen bij zijn thuismatchen.