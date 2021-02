Cercle Brugge gaat voluit voor Yves Vanderhaeghe als nieuwe coach

Yves Vanderhaeghe blijft de topkandidaat om de nieuwe trainer van Cercle Brugge te worden.

De coach die afgelopen zondag door KV Kortrijk op straat werd gezet, twijfelt nog of hij nu alweer aan de slag wil. Vanderhaeghe had zijn carrière tot het nieuwe seizoen graag even on hold gezet, maar voor Cercle dringt de tijd natuurlijk. Het liefst ziet het de nieuwe coach zaterdag in de belangrijke match tegen KV Mechelen al op de bank zitten.

Er ligt een contract tot eind dit seizoen klaar voor Vanderhaeghe en als hij erin slaagt om Cercle in 1A te houden, wordt de overeenkomst onmiddellijk verlengd. Indien Vanderhaeghe toch zou weigeren, zijn er nog twee kandidaten. Glen De Boeck en Jonas De Roeck komen in principe niet in aanmerking.

