Sensatie in blessuretijd van Duitse beker: beslissende goal van Haaland afgekeurd voor… penalty aan de overkant

Opschudding in de Duitse beker dinsdagavond, waar Dortmund bij een 2-1-stand in blessuretijd zijn schaapjes op het droge leek te hebben tegen SC Paderborn. Zeker toen Erling Haaland in minuut 94 er nog eentje bij deed… tot de videoref de scheidsrechter naar het scherm riep. Resultaat? Het doelpunt werd afgekeurd voor een voorafgaande strafschopfout aan de overkant van het veld, waardoor het niet 3-1 maar 2-2 werd.