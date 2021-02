“Lukaku en Tielemans zijn de grootste risicopatiënten bij de Rode Duivels”

We gaan niet nog een keer beginnen te zeuren dat dit seizoen onmenselijk zwaar is voor profvoetballers die elke wedstrijd willen spelen. Dat beseft ondertussen iedereen, behalve de hoge heren die erover beslissen. De spelers vallen als vliegen, ook bij de Rode Duivels. Behalve wat betreft Axel Witsel, dat is echt een streep door de rekening, moeten we dat misschien niet eens erg vinden.