Audi Brussels hervat woensdag productie, na onderbreking door coronabesmettingen

Brussel / Vorst - De ochtendploeg die sinds maandag in quarantaine is vanwege een coronacluster bij Audi Brussels in Vorst, wordt vanaf woensdag vervangen door een nieuwe ploeg. De gedeeltelijk onderbroken productie kan zo hervat worden, meldt Audi Brussels. De leden van het team waar coronabesmettingen werden vastgesteld, blijven veertien dagen in quarantaine.

De vertraging op de productielijn bij Audi is beperkt. Enkel de ochtendploeg is getroffen, terwijl de namiddagploeg op volle sterkte is blijven draaien. De scholing die de vervangers maandag en dinsdag kregen, is vlot verlopen. Woensdag kan de gedeeltelijk stilgevallen productie hervat worden.

“Bij de ochtendploeg zal het nog niet aan de volle honderd procent zijn, maar wel al in de goede richting”, zegt Peter D’Hoore, woordvoerder van Audi Brussels. “Het is telkens maar één ploeg die ontbrak. Dat zijn volumes die we kunnen inhalen.”

Toen maandagvoormiddag bleek dat enkele werknemers van een ochtendploeg in de montagehal positief hebben getest op Covid-19, werd in de fabriek van Audi Brussel het werk meteen stilgelegd. Alle leden van de bewuste ploeg ondergingen meteen een sneltest en ook een PCR-test. De resultaten van die PCR-tests zijn nog niet bekend, maar het veiligheidsprotocol bij Audi schrijft voor dat de ploegleden ongeacht het resultaat veertien dagen in quarantaine blijven.