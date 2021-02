Overleden man ligt maanden in Oostenrijks appartement omdat ze “vergaten” hem op te halen

Het lichaam van 66-jarige man die in een appartement in het Oostenrijkse Wenen overleed, werd maandenlang niet opgehaald door de bevoegde instantie van de gemeente. Nochtans had de buurvrouw al op 11 november gesignaleerd dat de bewoner was overleden. “Een ongelukkige combinatie van omstandigheden en een communicatieprobleem”, klinkt het bij de begrafenisdienst van de stad.

De man was al een tijdje ziek toen hij op 11 november stierf. Zijn overlijden werd ook gemeld door zijn buurvrouw, die af en toe voor hem zorgde en verder niet wist of de man nog familie had. Zij ging er dan ook van uit dat hij nadien een begrafenis had gekregen, tot ze op 27 januari een notaris begeleidde naar het appartement en zag dat het levenloze lichaam nog steeds op dezelfde plek lag.

“Dit is een ongelukkige combinatie van omstandigheden en een communicatieprobleem”, legt Nikolaus Salzer uit, directeur van gemeentedienst die bevoegd was om de man op te halen. Er wordt een intern onderzoek gestart.

Verder wordt ook gezocht naar familie of vrienden die een afscheidsdienst voor hem willen organiseren. Worden zij niet gevonden, dan organiseert de gemeente een uitvaart.